Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat detaliile ofertei făcute de Al Nassr pentru Ronaldo!

Ronaldo ar putea semna cel mai mare contract din istoria fotbalului. Portughezul a primit o ofertă din partea arabilor de la Al Nassr, cu un contract valabil până în 2025 și cu un salariu fabulos, de 200 de milioane de euro pe sezon, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Starul portughez ar urma să primească o mare parte din această sumă sub formă de ”sponsorizare” și încă nu este clar dacă acest lucru va fi posibil, din cauza drepturile sale de imagine.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. ???????????? #Ronaldo

Almost €200m per season until 2025.

But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.

Nothing done/signed or decided.

Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N