Vrea la Real pentru a castiga Balonul de Aur: "Ultimii castigatori au venit de acolo!" Transfer GALACTIC pregatit de Perez: adevaratul inlocuitor al lui CR7

Real ar putea da marea lovitura in vara urmatoare. Eden Hazard, un vis mai vechi al lui Perez, ar putea ajunge in Spania in perioada de transferuri de la finalul sezonului.

Hazard si-a declarat intentia de a veni la Real Madrid, insa a exclus posibilitatea ca mutarea sa aiba loc inca din iarna.



"Am spus deja prea multe despre viitorul meu, dar o plecare in iarna nu reprezinta o optiune", a declarat Hazard pentru SkySports. Belgianul a mai precizat si ca un transfer la Real este vital pentru cariera sa si reprezinta o conditie esentiala pentru a castiga Balonul de Aur: "Ultimii castigatori au venit de acolo".

Hazard a fost dorit cu insistenta la Real Madrid de Zinedine Zidane, insa Florentino Perez nu a reusit sa-i indeplineasca dorinta fostului sau antrenor.

WATCH: @hazardeden10 says he would have to move to Spain to win the Ballon d'Or... #cfc

Full story here: https://t.co/UPtQDtIw0G pic.twitter.com/FKQRPbmsI8