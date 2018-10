Topul in care Real Madrid e abia pe 4! Ce cluburi castiga cei mai multi bani din contractele de sponsorizare

Contractele de sponsorizare pentru toate echipele din primele cinci ligi ale Europei depasesc, cumulat, 4 miliarde de euro.

Manchester United este clubul care castiga cei mai multi bani din contractele de sponsorizare.

In ciuda rezultatelor dezamagitoare din ultimii ani, United atrage in continuare companii gigant care vor sa se promoveze prin fotbal.

Clubul de pe Old Trafford are 68 de contracte de sponsorizare in derulare, care ii aduc 269 de milioane de euro pe sezon, scrie publicatia franceza Sportune.

Barcelona este urmatorul club in clasamentul banilor din sponsorizare. In ultimul an, sponsorii i-au umplut conturile Barcelonei cu 261 de milioane de euro.

Iata cum arata topul:

1. Manchester United - 269 mil € (68 de contracte)

2. Barcelona - 261 mil € (43 de contracte)

3. Bayern Munchen - 180 mil € (29 de contracte)

4. Real Madrid - 178 mil € (19 de contracte)

5. Chelsea - 154 mil € (18 de contracte)

6. Manchester City - 149 mil € (38 de contracte)

7. Arsenal - 124 mil € (27 de contracte)

8. Liverpool - 117 mil € (17 de contracte)

9. PSG - 112 mil € (24 de contracte)

10. Juventus - 131 mil € (39 de contracte)