"Neymar mi-a spus ca va semna cu Real Madrid!" Dezvaluire BOMBA facuta de un jucator al spaniolilor

Transferul lui Neymar de la PSG la Real Madrid a fost unul dintre cele mai discutate zvonuri in ultimul an.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dani Carvajal sustine ca Neymar i-a spus ca va semna intr-o zi cu Real Madrid. Cei doi s-au antrenat impreuna in urma cu 12 ani cand brazilianul, pe atunci doar un copil, a fost invitat sa se antreneze cu Real si apoi a vazut un meci din loja presedintelui clubului de pe Santiago Bernabeu.

Mutarea n-a mai avut loc atunci iar Neymar s-a intors la Santos, pentru ca in 2013 sa se transfere la Barcelona. A urmat apoi transferul-record la PSG pentru 222 de milioane de euro, pentru ca ultimul an sa fie unul al zvonurilor care il dadeau transferat pe Neymar la Real! Carvajal e sigur ca mutarea va avea loc pana la urma.

"Imi aduc aminte perfect de Neymar de la junior. Ne-a spus ca va semna si am sarbatorit cu el" povesteste Carvajal. Fundasul spaniol a dezvaluit ca se gandeste la randul sau la un transfer in Premier League. "Ma gandesc la asta. E clar ca vreau sa joc in Premier League. Este o experienta pe care vreau sa o am.



Nu vreau sa ma intreb <<ce ar fi fost?>>. Pe de alta parte, mi-ar placea sa imi petrec toata cariera aici (la Real Madrid), si asta ar fi foarte frumos" a mai declarat jucatorul de 26 de ani.