Castiga 28.000 euro PE ZI la Real Madrid, dar asta nu-i ia mintile! Ce telefon are Luka Modric! Tot internetul il lauda pe croat

Luka Modric a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului 2017/18, dupa ce i-a invins in cursa FIFA Best pe Cristiano Ronaldo si Mohamed Salah.

Luka Modric a castigat in 2018 trofeul de cel mai bun fotbalist al planetei, Liga Campionilor cu Real Madrid si a jucat finala Campionatului Mondial alaturi de nationala Croatiei. In ciuda acestor realizari incredibile, mijlocasul de 32 de ani ramane un tip modest, un jucator care se pune intotdeauna in sarcina echipei.

Modric a dovedit in nenumrate randuri ca este un adevarat servant, el fiind mereu la dispozitia echipei.

Si in afara terenului, croatul este la fel. El da dovada de modestie, in ciuda faptului ca este platit regeste, cu 28.000 euro pe zi la Real Madrid!

Luka Modric a fost surprins recent vorbind la telefonul sau, un iPhone 5 din 2012.

Intre timp, Apple a lansat iPhone X, XR si XS, ale caror preturi variaza intre 750 si 1500 de dolari.