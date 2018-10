DEZASTRU TOTAL la Real Madrid! "Galacticii" doboara un record vechi de 33 de ani: echipa lui Lopetegui a intrat in istorie

Real Madrid se afla intr-o situatie dezastruoasa.

Echipa lui Lopetegui a pierdut un nou meci in La Liga, scor 0-1, cu Alaves. Gazdele au dat lovitura in minutul 5 al prelungirilor, prin Manu Garcia.



Real bifeaza un nou meci fara gol marcat si doboara un record vechi de 33 de ani. Cea mai lunga serie de meciuri fara gol reusita de Real Madrid dateaza din 1985.



Atunci madrilenii au pierdut 0-4 cu Atletico, 0-2 cu Inter, 0-1 cu Valencia si 0-1 cu Hercules. La finalul acelui sezon, Real s-a clasat pe locul cinci in clasament, insa a reusit sa castige Cupa UEFA.