Reactia oficiala a celor de la Real Madrid dupa scandalul de viol al lui Cristiano Ronaldo: "Ii vom da in judecata!"

Real a reactionat dupa ce au fost acuzati ca au pus presiune pe Ronaldo sa ajunga la o intelegere cu Kathryn Mayorga in 2009.

Real Madrid a anuntat ca le va intenta un proces celor de la Correio da Manha pentru "publicarea unor informatii false care incearca sa strice imaginea clubului". Jurnalistii portughezi au scris miercuri ca Real a pus presiune pe Cristiano Ronaldo sa ajunga la o intelegere financiara in 2009 pentru ca scandalul sa fie "ingropat".

Cei de la Real scriu in comunicatul oficial ca nu au avut la cunostinta situatia in care s-a aflat portughezul si ca nu puteau sa se implice intr-un caz despre care nu stiu nimic. Real a solicitat o dezmintire publica din partea jurnalistilor portughezi.

Correio da Manha a mai scris ca avocatii clubului Real Madrid si cei ai lui Cristiano Ronaldo au avut mai multe intalniri pentru a stabili cea mai buna strategie in acest caz iar intelegerea financiara cu avocatii lui Kathryn Mayorga a fost finalizata in ianuarie 2010 in pofida faptului ca Ronaldo nu dorea sa plateasca vreun ban, sustinand ca este inocent.