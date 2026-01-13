Vestea momentului pentru Real Madrid! Celebrul jurnalist susține că Jurgen Klopp ar accepta oferta

Vestea momentului pentru Real Madrid! Celebrul jurnalist susține că Jurgen Klopp ar accepta oferta Fotbal extern
Real Madrid s-a despărțit de Xabi Alonso și l-a numit în funcția de antrenor principal pe Alvaro Arbeloa.

Totuși, Arbeloa se află la primul său mandat ca antrenor la o echipă de seniori și, având în vedere că vestiarul lui Real Madrid este unul plin cu staruri, rămâne de văzut dacă tehnicianul va reuși să se impună sau dacă lipsa de experiență își va spune cuvântul.

Florian Plettenberg: ”Dacă Real ar face oferta, Klopp ar lua-o serios în considerare!”

Din acest motiv, presa internațională a speculat că Real Madrid se gândește deja la un nou antrenor principal, iar favorit pentru acest post ar fi Jurgen Klopp.

Celebrul jurnalist neamț de la SkySport, Florian Plettenberg, susține că, în ciuda declarațiilor recente făcute de Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool se află pe lista lui Real Madrid, iar dacă echipa nu va funcționa sub comanda lui Alvaro Arbeloa, spaniolii vor încerca să îl convingă pe Klopp să semneze la finalul sezonului.

Totodată, jurnalistul susține că, deși are un contract pe termen lung cu grupul Red Bull, unde se ocupă de secția de fotbal, Jurgen Klopp ar fi încântat să o preia pe Real Madrid și va lua în considerare oferta dacă aceasta va veni.

Jurgen Klopp este un candidat pentru postul de antrenor principal la Real Madrid, în cazul în care clubul va decide să numească un nou tehnician în vară. Informația a fost dezvăluită pe 11 decembrie și a fost confirmată din nou.

În ciuda contractului pe termen lung al lui Klopp cu Red Bull și a identificării sale puternice cu proiectul Red Bull, Real Madrid reprezintă o atracție majoră pentru el. Dacă Real ar face oferta, Klopp ar lua-o serios în considerare”, a anunțat celebrul jurnalist german Florian Plettenberg.

Ce a spus Jurgen Klopp despre posibilitatea de a prelua Real Madrid

”(n.r. Ți-a sunat telefonul?) De fapt, a avut legătură, deși nu din partea Madridului. Dar da, au fost cu siguranță câteva persoane care au simțit nevoia să mă contacteze direct în legătură cu asta.

În primul rând, cred că este încă un semn că în acest moment ceva nu este tocmai în regulă acolo. Dacă Xabi Alonso, care în ultimii doi ani la Leverkusen a arătat ce talent extraordinar de antrenor are și cred că, la vârsta lui și cu numărul de posturi pe care le-a avut, se poate spune asta, este apoi forțat să plece de la Madrid după doar șase luni, asta arată mai multe lucruri.

Pe de o parte, arată că în zilele noastre nu mai există timp. Pe de altă parte, așteptările la Real Madrid sunt evident uriașe.

Să iei o decizie de genul acesta la cald, după ce ai pierdut ieri o finală de cupă în fața Barcelonei, spune multe. Cred că auzeam deja zvonuri de ceva vreme. Iar acum, nu știu dacă în direcția asta mergea întrebarea ta, dar acest lucru nu are absolut nicio legătură cu mine și nici nu a declanșat ceva pentru mine, ceea ce probabil ar fi fost următoarea întrebare.

Am fost surprins, e adevărat. Sincer surprins. Apoi, câteva persoane mi-au scris și le-am răspuns cu diverse emoji-uri”, a spus Jurgen Klopp la Servus TV.

