Xabi Alonso, la Real Madrid, e deja un capitol încheiat. Sport.ro a oferit aici știrea demiterii antrenorului, la 24 de ore după pierderea Supercupei, în fața Barcelonei.

Așadar, la doar un sezon după plecarea de la Leverkusen, unde a făcut minuni, cucerind patru trofee, Xabi Alonso a dat-o în bară, la formația unde a cunoscut gloria, ca jucător. Bilanțul său, de 24 de victorii, 4 egaluri, 6 înfrângeri, sub nivelul Realului, vorbește de la sine.

Vinicius, încântat după plecarea lui Xabi Alonso de la Real

Plecarea lui Xabi Alonso și venirea noului tehnician, pe care Sport.ro l-a prezentat aici, e o veste pe placul lui Vinicius.

Brazilianul era „la cuțite“ cu antrenorul căruia tocmai i s-a arătat ușa. Apogeul conflictului a fost atins, anul trecut, după El Clasico. Atunci, Xabi Alonso l-a scos pe Vinicius de pe teren, moment în care starul „albilor“ a explodat, pur și simplu: „Mereu eu, părăsesc echipa, mai bine plec!”.

Pe fondul acestei situații, Vinicius a și amenițat că va semna cu o altă formație. Iar în vestiar atmosfera a devenit toxică! Concret, s-au format două tabere. Una s-a aliat cu Vinicius împotriva antrenorului Xabi Alonso. Din această gașcă au făcut parte, pe lângă starul brazilian, Fede Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick și Ferland Mendy. Apoi, a fost grupul susținătorilor lui Xabi Alonso. Unde se aflau Mbappe, Thibaut Courtois, Arda Guler, Dean Huijsen și Alvaro Carreras.

Acum, odată cu îndepărtarea lui Xabi Alonso, noul antrenor va avea și misiunea extrem de dificilă, de a îmbunătăți această atmosferă irespirabilă, care a început să afecteze și rezultatele.

