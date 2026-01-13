Antrenorul a fost înlocuit pe banca echipei de pe Santiago Bernabeu cu Alvaro Arbeloa, un antrenor aflat la prima sa experiență ca principal.

Momentul în care a apărut ruptura între Xabi Alonso și starurile lui Real Madrid

Deși publicațiile din Spania au scris că plecarea lui Xabi Alonso a fost una surprinzătoare, se pare că antrenorul nu avea tocmai cea mai bună relație cu elevii săi.

Spaniolii de la MARCA susțin că ruptura între Xabi Alonso și starurile lui Real Madrid a apărut încă de la începutul lunii noiembrie, după un moment petrecut în timpul unui antrenament.

Antrenorul spaniol s-a înfuriat la un moment dat, supărat pe faptul că jucătorii nu depun efort, șusotesc între ei și păreau apatici.

”Nu știam că vin să antrenez o grădiniță”, a strigat nervos Xabi Alonso în timpul sesiunii de antrenament, moment în care mai mulți jucători de la Real Madrid s-au simțit jigniți de atitudinea antrenorului.

Ce a transmis Kylian Mbappe după plecarea lui Xabi Alonso

Deși mandatul lui Xabi Alonso a fost unul scurt și lipsit de trofee, superstarul francez a ținut să-i mulțumească bascului pentru colaborare printr-o postare pe Instagram.



„A fost scurt, dar a fost o plăcere să joc pentru tine și să învăț de la tine. Mulțumesc că mi-ai oferit încredere încă din prima zi. Te voi ține minte ca pe un antrenor cu idei clare și care știe mult fotbal. Mult noroc în noua etapă”, a scris Mbappe.

