Marius Marin (27 de ani), mijlocașul defensiv al naționalei României, a fost inclus în echipa celor mai slabi fotbaliști din Serie A.

Jucătorul grupării Pisa a fost evaluat astfel de celebra publicație Tutto Mercato Web. Jurnaliștii italieni s-au bazat pe media notelor acordate de ei de-a lungul sezonului curent.

Marius Marin are media 5,38, printre cele mai slabe chiar și din echipa rușinii din primul eșalon al fotbalului din „Cizmă”.

Tutto Mercato Web a alcătuit formația în sistemul 4-3-3 astfel: Maduka Okoye (Udinese) 5.50 - Honest Ahanor (Atalanta) 5,71, Marin Pongracic (Fiorentina) 5,60, Giuseppe Pezzella (Cremonese) 5,74, Valentino Lazaro (Torino) 5,73 - Simon Sohm (Bologna) 5,38, Cher Ndour (Fiorentina) 5,50, Marius Marin (Pisa) 5,38 - Santiago Pierotti (Lecce) 5,66, Amin Sarr (Hellas Verona) 5,34, Boulaye Dia (Lazio) 5,75.

Sezonul lui Marin la Pisa

Marius Marin a adunat 18 meciuri în Serie A, în stagiunea curentă, fără să reușească să fie decisiv. A strâns, în total, 1.016 minute.

Marin s-a numărat printre cei mai importanți jucători de la Pisa în sezonul trecut, în care a fost realizată promovarea în Serie A. Echipa sa se află, în prezent, pe locul 19 cu 14 puncte, la egalitate cu „lanterna roșie” Verona.