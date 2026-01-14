Álvaro Arbeloa va debuta ca antrenor principal la Real Madrid astăzi, pe 14 ianuarie. Albacete - Real Madrid, duel contând pentru optimile Cupei Regelui, va avea loc azi, de la ora 22:00.

Álvaro Arbeloa, prima decizie importantă ca antrenor principal la Real Madrid

Arbeloa a stabilit lotul cu care Real Madrid se va lupta împotriva divizionarei secunde din Spania. Antrenorul a decis să lase acasă 4 titulari incontestabili ai „Los Blancos” pentru a se odihni: Tchouaméni, Carreras, Bellingham și Courtois.

De asemenea, tehnicianul nu se va putea baza pe mai mulți jucători din cauza accidentărilor: Mbappé, Rodrygo, Rüdiger, Militão, Trent și Mendy. Primii 3 din listă sunt așteptați să se alăture cel mai rapid, în viitor, lotului condus de Arbeloa, informează Marca.

Joan Martínez, David Jiménez, Manuel Ángel, Palacios și Cestero sunt fotbaliștii de la academia clubului aduși de Álvaro Arbeloa la prima echipă. Lor li se alătură portarii Fran González și Sergio Mestre, rezervele lui Andriy Lunin cu Albacete în optimile Cupei Regelui.

Lotul „Los Blancos” pentru Albacete - Real Madrid din Cupa Regelui: