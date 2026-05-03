Espanyol - Real Madrid, partidă contând pentru etapa a 34-a din La Liga, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-2.
Espanyol - Real Madrid 0-2 și suspansul minim continuă
Primul gol al întâlnirii a fost marcat de către Vinicius Junior, în minutul 55, din pasa lui Gonzalo Garcia.
Același star brazilian și-a trecut în cont dubla, în minutul 66, de data aceasta din assistul livrat de Jude Bellingham.
El Clasico, cu titlul pe masă pe Camp Nou
În urma succesului obținut, Real Madrid a ajuns la 77 de puncte, la 11 „lungimi” distanță de liderul și marea rivală Barcelona.
În runda următoare, Barcelona și Real Madrid se vor înfrunta duminică, pe 10 mai, de la ora 22:00. Orice alt rezultat în afară de o victorie a madrilenilor echivalează cu titlul numărul 29 pentru catalani.