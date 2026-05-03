CLASAMENT Vinicius o salvează din nou pe Real Madrid și amână sărbătoarea Barcelonei! El Clasico, cu titlul pe masă pe Camp Nou

Vinicius o salvează din nou pe Real Madrid și amână sărbătoarea Barcelonei! El Clasico, cu titlul pe masă pe Camp Nou La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Deznodământul cu privire la campioana din La Liga a fost amânat pentru runda următoare.

TAGS:
Vinicius JuniorViniciusReal MadridBarcelonala liga
Din articol

Vinicius o salvează din nou pe Real Madrid și amână sărbătoarea Barcelonei!

  • Gettyimages 2274341710
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Espanyol - Real Madrid, partidă contând pentru etapa a 34-a din La Liga, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-2. 

Espanyol - Real Madrid 0-2 și suspansul minim continuă 

Primul gol al întâlnirii a fost marcat de către Vinicius Junior, în minutul 55, din pasa lui Gonzalo Garcia. 

Același star brazilian și-a trecut în cont dubla, în minutul 66, de data aceasta din assistul livrat de Jude Bellingham.

El Clasico, cu titlul pe masă pe Camp Nou

În urma succesului obținut, Real Madrid a ajuns la 77 de puncte, la 11 „lungimi” distanță de liderul și marea rivală Barcelona. 

În runda următoare, Barcelona și Real Madrid se vor înfrunta duminică, pe 10 mai, de la ora 22:00. Orice alt rezultat în afară de o victorie a madrilenilor echivalează cu titlul numărul 29 pentru catalani.

Clasamente oferite de Sofascore

Echipele de start 

  • Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic - El Hilali, Calero, Cabrera, Z. Romero - Gonzalez, Terrats - R. Sanchez, Exposito, Dolan - J. Fernandez
  • Rezerve: Fortuno - Almansa, Castell, K. Garcia, F. Gomez, Jofre, Milla, Pickel, Riedel, Roca, Rubio, Salinas
  • Antrenor: Manolo Gonzalez
  • Real Madrid (4-4-2): Lunin - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy - Valverde, Bellingham, Tchouameni, Pitarch - Diaz, Vinicius
  • Rezerve: Mestre, Fran - Alaba, Asencio, Camavinga, Carreras, F. Garcia, G. Garcia, Jimenez, Mastantuono, Palacios
  • Antrenor: Alvaro Arbeloa
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Hansi Flick a făcut-o praf pe Real Madrid cu o singură propoziție: ”De asta nu o să-i urmăresc meciul”
Hansi Flick a făcut-o praf pe Real Madrid cu o singură propoziție: ”De asta nu o să-i urmăresc meciul”
Spaniolii anunță: ”Real Madrid l-a contactat pe Zidane”
Spaniolii anunță: ”Real Madrid l-a contactat pe Zidane”
Care e situația lui Jose Mourinho în Portugalia, dorit de Real Madrid în Spania
Care e situația lui Jose Mourinho în Portugalia, dorit de Real Madrid în Spania
Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid
Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid
Kylian Mbappe e în vacanță înainte de El Clasico: unde a fost surprins starul lui Real Madrid
Kylian Mbappe e în vacanță înainte de El Clasico: unde a fost surprins starul lui Real Madrid
ULTIMELE STIRI
Andrei Nicolescu anunță ce va face Dinamo, după gafa care a schimbat rezultatul meciului de la Craiova
Andrei Nicolescu anunță ce va face Dinamo, după gafa care a schimbat rezultatul meciului de la Craiova
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Cristi Chivu, campion al Italiei cu Inter Milano!
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Cristi Chivu, campion al Italiei cu Inter Milano!
„Câinii” s-au dezlănțuit pe Internet: acuzație incredibilă pentru brigada lui Szabolcs Kovacs!
„Câinii” s-au dezlănțuit pe Internet: acuzație incredibilă pentru brigada lui Szabolcs Kovacs!
Chivu ia bani cu lopata: suma câștigată după titlul cucerit cu Inter, imensă!
Chivu ia bani cu lopata: suma câștigată după titlul cucerit cu Inter, imensă!
Ce a scris site-ul lui Inter despre Cristi Chivu imediat după titlul cucerit în Italia
Ce a scris site-ul lui Inter despre Cristi Chivu imediat după titlul cucerit în Italia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

CRISTI CHIVU, CAMPIONUL ITALIEI! Inter - Parma 2-0, cu 75.000 de fani prezenți pe stadion pentru sărbătoare

CRISTI CHIVU, CAMPIONUL ITALIEI! Inter - Parma 2-0, cu 75.000 de fani prezenți pe stadion pentru sărbătoare

Confesiunea lui Zenga în ziua în care Interul lui Chivu poate câștiga titlul: „Este viața mea, mereu va fi”

Confesiunea lui Zenga în ziua în care Interul lui Chivu poate câștiga titlul: „Este viața mea, mereu va fi”



Recomandarile redactiei
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Cristi Chivu, campion al Italiei cu Inter Milano!
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Cristi Chivu, campion al Italiei cu Inter Milano!
„Câinii” s-au dezlănțuit pe Internet: acuzație incredibilă pentru brigada lui Szabolcs Kovacs!
„Câinii” s-au dezlănțuit pe Internet: acuzație incredibilă pentru brigada lui Szabolcs Kovacs!
Chivu ia bani cu lopata: suma câștigată după titlul cucerit cu Inter, imensă!
Chivu ia bani cu lopata: suma câștigată după titlul cucerit cu Inter, imensă!
Andrei Nicolescu anunță ce va face Dinamo, după gafa care a schimbat rezultatul meciului de la Craiova
Andrei Nicolescu anunță ce va face Dinamo, după gafa care a schimbat rezultatul meciului de la Craiova
Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei
Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei
Alte subiecte de interes
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
Cum s-au modificat calculele pentru Balonul de Aur, după ce Real Madrid și Borussia Dortmund s-au calificat în finala Champions League
Cum s-au modificat calculele pentru Balonul de Aur, după ce Real Madrid și Borussia Dortmund s-au calificat în finala Champions League
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Ce surpriză! Cum arată clasamentul pentru Balonul de Aur după ce Real Madrid a câștigat Champions League
Ce surpriză! Cum arată clasamentul pentru Balonul de Aur după ce Real Madrid a câștigat Champions League
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!