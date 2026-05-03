Care e situația lui Jose Mourinho în Portugalia, dorit de Real Madrid în Spania

Care e situația lui Jose Mourinho în Portugalia, dorit de Real Madrid în Spania Campionate externe
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho (63 de ani) o antrenează pe Benfica din toamna lui 2025.

TAGS:
Jose MourinhoBenficaReal Madrid
Din articol

Care e situația lui Jose Mourinho în Portugalia, dorit de Real Madrid în Spania

  • Mourinho
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Benfica a pierdut titlul în Portugalia cu două etape înainte de finalul campionatului. Sâmbătă, FC Porto a învins-o cu 1-0 pe Alverca și s-a distanțat la nouă lungimi de echipa lui Mourinho, care a remizat în deplasare cu Famalicao, scor 2-2.

Jose Mourinho nu a înregistrat nicio înfrângere în sezonul din Portugalia. Echipa de pe ”Estadio da Luz” din Lisabona are, după 32 de etape, 22 de victorii și 10 rezultate de egalitate.

  • FC Porto a câștigat titlul cu 27 de victorii, patru remize și un singur eșec.

Pentru Jose Mourinho rămâne în viață ultimul obiectiv la Benfica: accederea în cupele europene. Dacă termină pe poziția secundă, portughezii vor juca în preliminariile de la ”masa bogaților”. Primul loc, ocupat de FC Porto, merge direct în grupe.

Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”

Antrenorul echipei Benfica, Jose Mourinho, a negat vineri orice contact cu Real Madrid, în ciuda zvonurilor persistente care anunţă revenirea sa în această vară la clubul madrilen, pe care l-a antrenat între 2010 şi 2013, scrie news.ro.

”Nimeni de la Real Madrid nu m-a contactat. Vă pot garanta acest lucru”, a declarat Mourinho, în vârstă de 63 de ani, în cadrul unei conferinţe de presă organizată în ajunul deplasării la Famaliçao pentru un meci de campionat.

”Sunt în lumea fotbalului de atâţia ani şi sunt obişnuit cu astfel de lucruri... dar nu există nicio ofertă din partea Real Madrid. Mai am un an de contract cu Benfica, şi asta e tot”, a adăugat Mourinho, a cărui echipă a fost eliminată din Liga Campionilor de Real Madrid în play-off-ul din februarie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”
Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”
ULTIMELE STIRI
Eliza Samara și-a arătat din nou clasa! Thriller-ul de la Mondial care a făcut România și mai mare în tenisul de masă
Eliza Samara și-a arătat din nou clasa! Thriller-ul de la Mondial care a făcut România și mai mare în tenisul de masă
Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile
Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
Manchester United - Liverpool, de la 17:30 în Premier League (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza lui Dan Chilom
Manchester United - Liverpool, de la 17:30 în Premier League (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza lui Dan Chilom
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”

A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile
Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”
Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”
Alte subiecte de interes
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

stirileprotv Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

stirileprotv Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!