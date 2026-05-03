Care e situația lui Jose Mourinho în Portugalia, dorit de Real Madrid în Spania

Benfica a pierdut titlul în Portugalia cu două etape înainte de finalul campionatului. Sâmbătă, FC Porto a învins-o cu 1-0 pe Alverca și s-a distanțat la nouă lungimi de echipa lui Mourinho, care a remizat în deplasare cu Famalicao, scor 2-2.

Jose Mourinho nu a înregistrat nicio înfrângere în sezonul din Portugalia. Echipa de pe ”Estadio da Luz” din Lisabona are, după 32 de etape, 22 de victorii și 10 rezultate de egalitate.

FC Porto a câștigat titlul cu 27 de victorii, patru remize și un singur eșec.

Pentru Jose Mourinho rămâne în viață ultimul obiectiv la Benfica: accederea în cupele europene. Dacă termină pe poziția secundă, portughezii vor juca în preliminariile de la ”masa bogaților”. Primul loc, ocupat de FC Porto, merge direct în grupe.

Antrenorul echipei Benfica, Jose Mourinho, a negat vineri orice contact cu Real Madrid, în ciuda zvonurilor persistente care anunţă revenirea sa în această vară la clubul madrilen, pe care l-a antrenat între 2010 şi 2013, scrie news.ro.

”Nimeni de la Real Madrid nu m-a contactat. Vă pot garanta acest lucru”, a declarat Mourinho, în vârstă de 63 de ani, în cadrul unei conferinţe de presă organizată în ajunul deplasării la Famaliçao pentru un meci de campionat.

”Sunt în lumea fotbalului de atâţia ani şi sunt obişnuit cu astfel de lucruri... dar nu există nicio ofertă din partea Real Madrid. Mai am un an de contract cu Benfica, şi asta e tot”, a adăugat Mourinho, a cărui echipă a fost eliminată din Liga Campionilor de Real Madrid în play-off-ul din februarie.