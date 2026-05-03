



FC Barcelona a gestionat perfect deplasarea pe terenul lui Osasuna, impunându-se cu 2-1, o victorie preţioasă în lupta pentru titlu în Liga. Acest succes pune presiune directă pe Real Madrid, care se deplasează duminică la Cornellà pentru a înfrunta Espanol.

Antrenorul catalanilor, Hansi Flick, a afirmat că nu va urmări meciul madrilenilor, scrie news.ro.

Hansi Flick a făcut-o praf pe Real Madrid cu o singură propoziție: ”De asta nu o să-i urmăresc meciul”

„Nu o să mă uit la Real Madrid, asta e sigur. Avem un avans de 14 puncte, nu e pentru mine. Dacă se întâmplă ceva, mi se va spune în grupul nostru de WhatsApp.

Să urmăresc meciul? Poate că mă voi duce să-l văd pe „El Mago Pop” (n.r. Antonio Diaz, un iluzionist). Poate că mă voi duce cu soţia mea”, a declarat el, potrivit El Chiringuito.

Între timp, se pare că spectacolul iluzionistului de la Barcelona a fost amânat, din motive tehnice

În clasament, echipa lui Flick conduce cu 88 de puncte, în timp ce Real este pe doi, cu 74 de puncte. În cazul unui eşec al madrilenilor, Blaugrana ar fi declaraţi oficial campioni ai Spaniei încă din această seară.

