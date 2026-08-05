Victor Stînă (28 de ani), mijlocaș ofensiv născut în Republica Moldova care deține și cetățenia română, a semnat ieri un contract cu Kapaz, club din prima ligă din Azerbaidjan.

Din iulie, internaționalul de peste Prut revenise la Zimbru Chișinău, de care însă s-a despărțit după mai puțin de o lună.

Victor Stînă, aventuri fără meciuri la Astra Giurgiu și Dinamo

În vara lui 2018, Stînă a plecat de la Zimbru Chișinău și s-a antrenat cu Dinamo.

Oficialii clubului din ”Ștefan cel Mare” au declarat că transferul este rezolvat și însuși fotbalistul a anunțat că va juca la echipa antrenată pe atunci de Florin Bratu.

Însă transferul nu a mai avut loc din cauza unor probleme cu actele, iar în toamna aceluiași an Stînă a semnat un contract cu Astra Giurgiu, pe atunci în Liga 1.

Nu a jucat deloc la Astra, care l-a și împrumutat o perioadă la Milsami Orhei. Aici a jucat în cupele europene împotriva celor de la FCSB, după care mijlocașul a plecat definitiv la FC Sfîntul Gheorghe Suruceni, cu care a câștigat Cupa și Supercupa Moldovei.

Până să revină în această vară la Zimbru, Stînă a mai jucat la Larissa în Grecia sau Bnei Yehuda Tel Aviv în Israel.