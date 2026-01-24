Villarreal - Real Madrid, duel contând pentru etapa a 21-a din La Liga, se va disputa astăzi, de la ora 22:00.

Georges Mikautadze, războinic înainte de Villarreal - Real Madrid

Chiar dacă madrilenii vin după o victorie spectaculoasă cu AS Monaco (6-1) în Liga Campionilor și după succesul din campionat cu Levante (2-0), Georges Mikautadze nu este deloc impresionat.

Mai mult decât atât, atacantul „Submarinului galben” a susținut că elevii lui Alvaro Arbeloa sunt cei care trebuie să se teamă mai mult la deplasarea de pe stadionul „Ceramica”.

„Nu, nu ne este frică. Suntem pe locul 3 în La Liga. Cred că ei sunt cei care ar trebui să se teamă mai mult de noi. Ne cunoaștem punctele forte și de ce suntem capabili. Vom aborda meciul fără frică și cu scopul de a obține cele trei puncte”, a declarat de Mikautadze, potrivit Marca.

Un fotbalist important pentru Villarreal

Georges Mikautadze a fost transferat de Villarreal de la Olympique Lyon, în septembrie 2025, în schimbul sumei de 31 de milioane de euro.

De atunci, internaționalul georgian (41 de selecții/21 de goluri) a marcat pentru Villarreal 7 goluri în 23 de partide oficiale. El a mai pasat decisiv în 3 rânduri.

