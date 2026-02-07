Osasuna s-a impus în deplasarea de la Celta Vigo, scor 2-1, într-un meci din runda a 23-a de La Liga.
Golurile echipei oaspete au fost înscrise de Ante Budimir (35') și Raul Garcia (79'), în timp ce de la gazde a marcat Borja Iglesias (53') din penalty.
Nota lui Ionuț Radu: românul nu a fost în apele lui
Portarul român nu a reușit nicio paradă în acest meci, și chiar dacă nu are neapărat vreo vină la cele două goluri încasate de echipa sa, Ionuț Radu a primit cea mai mică notă din meci.
Fotbalistul naționalei României a fost notat cu 5,8, în timp ce media lui Celta Vigo a fost de 6,7, conform portalului de specialitate Sofascore.
Miguel Roman, de la Celta Vigo, a fost cel mai bun om de pe teren, chiar dacă echipa sa a pierdut și a fost notat cu 8,2. În timp ce de la Osasuna cea mai mare notă a primit-o Ante Budimir: 7,9.
Ionuț a impresionat în acest sezon la Celta Vigo și are șansa să se revanșeze în meciul cu Espanyol de pe 14 februarie.
Portarul român cotat la 5 milioane de euro a adunat 28 de partide pentru Celat Vigo în această stagiune și are șapte meciuri fără gol primit.