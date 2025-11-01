După o primă repriză, tabela de pe ”Stadio de la Ceramica” arăta 1-0 pentru Villarreal grație golului lui Gerard Moreno (min. 22), dar ”Submarinul Galben” s-a dezlănțuit după pauză. Moleiro, Comesana ș Perez au marcat în minutele 56, 58, respective 65.

Inigo Perez: ”Echipa putea face mai mult la fiecare gol!”

La conferința de presă de la finalul meciului, Inigo Perez, antrenorul lui Rayo Vallecano, a remarcat faptul că, așa cum o arată și scorul partidei, Villarreal a fost echipa mai bună, însă tehnicianul susține că jucătorii din compartimentul defensiv, acolo unde evoluează și Rațiu, puteau face mai multe la golurile ”Submarinului Galben”.

”Nu știu dacă a fost un scor disproporționat, dar e adevărat că senzația pe care o ai când ei se desprind pe tabelă este că în prima repriză am jucat foarte bine, ei au făcut diferența prin jucătorii pe care îi au, iar noi pur și simplu n-am reușit să fructificăm ocaziile. La pauză, toți am simțit că meciul a fost așa cum ne așteptam.

În repriza a doua, n-am reușit să menținem acel nivel, iar prin capacitatea lor de a finaliza atacurile, un aspect la care noi avem dificultăți, au făcut diferența. Nu știu dacă scorul a fost exagerat, dar când vom analiza lucrurile mai la rece, vom vedea că echipa putea face mai mult la fiecare gol.

Au fost momente în care am fi putut egala. În repriza a doua îmi amintesc de ocazia lui Alvaro, unde n-am reușit să ne conectăm. Știam că dacă nu menținem nivelul defensiv și tactic din prima repriză, ei, cu calitatea jucătorilor lor ofensivi, ne pot lovi oricând. Și așa au făcut.

E bine să le recunoaștem nivelul ridicat și să-i lăudăm, pentru că e adevărat, dar am senzația că, atunci când vom analiza înregistrarea, poziționarea noastră la toate golurile putea fi mai bună”, a spus Inigo Perez la conferința de presă.

