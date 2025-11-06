Acest succes reprezintă o bornă istorică pentru fotbalul cipriot: prima victorie în cea mai tare competiție inter-cluburi după o pauză de 14 ani. Vlad Dragomir (26 de ani) a fost integralist în acest triumf memorabil și a primit nota 6.3 pentru evoluția sa.



O lovitură de cap a decis meciul

Unicul gol al partidei disputate miercuri seară a fost înscris imediat după pauză. Olandezul Derrick Luckassen s-a înălțat perfect la un corner și a trimis cu capul în plasă, în minutul 47.



Același Luckassen putea face "dubla" în minutul 63, dar a reluat peste poartă. "Submarinul galben" a forțat egalarea, însă portarul Neofytos Michail a intervenit salvator în minutul 65.



Triumful lui Pafos este cu atât mai important cu cât rupe o barier[ care dura de 14 ani. Precedentul succes al unei echipe din Cipru în Liga Campionilor data din martie 2011. Atunci, APOEL Nicosia o învingea dramatic pe FC Porto, scor 2-1. Ailton deschidea scorul din penalty ('42), Hulk egala tot de la 11 metri ('89), dar APOEL reușea să dea lovitura decisivă în minutul 90.

