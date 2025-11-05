Marcelino: ”Nu am fost modești, nu ne-am respectat adversarul!”

Pentru echipa la care evoluază Vlad Dragomir este prima victorie din istoria clubului în cea mai prestigioasă competiție europeană.

Marcelino, antrenorul celor de la Villarreal, s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale și le-a reproșat elevilor săi faptul că nu au tratat meciul cu seriozitate și și-au subestimat adversarii.

”Abia dacă am făcut ceva din ceea ce ne-am propus. Nu am arătat ambiție, intensitate sau dorință. Am arătat autosuficiență, am fost previzibili și lenți, iar dacă nu marchezi, ești vulnerabil să primești gol. Am tratat cu mult respect acest meci, iar după minutul 9, când am ratat două ocazii, m-am gândit: ‘Astăzi va fi foarte dificil’. Apoi, după pauză, ei au marcat dintr-o centrare joasă pornită chiar dintr-unul dintre atacurile noastre.

Era clar, m-am gândit că poate nu va fi așa, dar am vrut să fiu precaut, pentru că echipa răspundea bine. O astfel de lipsă de concentrare se poate întâmpla, dar nu credeam că s-ar putea întâmpla într-un meci de Liga Campionilor, ci doar în La Liga sau Copa del Rey, ca anul trecut împotriva lui Pontevedra, dar s-a întâmplat azi. Trebuie să recunoaștem că nu putem oferi un spectacol ca cel de azi, iar eu sunt direct responsabil.

Este greu de explicat de ce am ratat acele două ocazii când eram concentrați; e o percepție care poate fi greșită. Împotriva lui Tottenham, City sau Juve, nu am fi ratat acele două ocazii. Mai avem patru meciuri. Nu ne putem gândi la asta acum, după ce am arătat aici astăzi.

Trebuie să recunoaștem că astăzi nu am fost modești, nu ne-am respectat adversarul. Ne-am amăgit singuri. Și trebuie să acceptăm asta, iar eu, ca persoană direct responsabilă, trebuie să accept că, jucând așa, a fost normal să pierdem împotriva unui adversar mult inferior nouă”, a spus Marcelino după meci.

