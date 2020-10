Vesti proaste pentru Barcelona! Dupa ce a fost invinsa de Real Madrid, catalanii au pierdut unul dintre oamenii de baza din acest sezon

Barcelona a fost invinsa in El Clasico cu 1-3.

Dupa acest meci catalanii au primit o veste ingrijoratoare. Philippe Coutinho unul dintre oamenii de baza ai lui Ronald Koeman a suferit o accidentare. Barcelona trece printr-o perioada dificila. In La Liga nu au reusit sa castige de 3 etape, iar acum trebuie sa se descurce fara mijlocasul brazilian. Coutinho s-a accidentat la coapsa piciorului stang. Pana in acest moment nu se stie gravitatea accidentarii, iar investigatiile viitoare vor arata cat timp nu se va putea baza antrenorul olandez pe el. Starul brazilian a fost integralist in infrangerea contra lui Real Madrid.

In acest sezon, Coutinho a marcat un gol in campionat si unul in Champions League. Barcelona va juca miercuri in grupele Ligii Campionilor, contra lui Juventus. Messi nu se va putea intalni cu marele sau rival Cristiano Ronaldo, deoarece testul pentru coronavirus efectuat miercuri a iesit tot pozitiv, iar protocolul UEFA nu ii permite sa fie inclus in lotul "batranei doamne".