Coutinho a plecat de la Aston Villa! Cu ce club s-a înțeles fostul star de la Liverpool

Fotbalistul se află la Aston Villa din iulie 2022, după ce englezii au plătit 20 de milioane de euro pentru serviciile brazilianului legitimat atunci la FC Barcelona.

Între timp, Coutinho a fost trimis sub formă de împrumut de la Aston Villa la Al Duhail, pentru sezonul 2023/24.

Înainte să înceapă noua stagiune, clubul englez a anunțat pe rețelele social media faptul că Philippe Coutinho va fi din nou împrumutat. De data aceasta, mijlocașul ofensiv se întoarce acasă, în Brazilia, la Vasco da Gama.

”Putem confirma că Philippe Coutinho s-a alăturat celor de la Vasco da Gama pentru un împrumut timp de un sezon”, se arată în comunicatul emis de Aston Villa.

Cât despre Coutinho, fotbalistul a dezvăluit că e fericit pentru că s-a întors în Brazilia.

”Mă simt fericit. Am locuit în străinătate un timp îndelungat. Mă simt bine că mă întorc acasă, în locul în care am crescut. În locul pe care-l iubesc, la clubul pe care-l iubesc”, a spus Coutinho, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

⚪️⚫️???? Philippe Coutinho completes loan move to Vasco da Gama from Aston Villa.

“It’s a feeling of great happiness. I lived abroad for a long time, so it really is a feeling of coming home, to the place where I grew up, to the place I love, the club I love”, Coutinho says. pic.twitter.com/FXNdn8x6KF