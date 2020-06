In sfarsit a semnat! Coutinho s-a inteles cu echipa cu care vrea sa castige Liga Campionilor

Brazilianul in varsta de 28 de ani a semnat astazi un nou contract.

El s-a inteles cu oficialii lui Bayern, astfel ca va continua la echipa pana la finalul sezonului, avand obiectivul de a ajuta echipa la cucerirea unui nou trofeu in Liga Campionilor.

Echipa care a devenit in aceasta saptamana, pentru a opta oara consecutiv, campioana a Germaniei nu a fost impresionata de brazilian si nu vrea sa activeze clauza de cumparare a lui Coutinho.

Potrivit Sky Sport, fotbalistul a ajuns, insa, la un acord cu bavarezii, noul contract fiind valabil doar pana cand se incheie sezonul in Champions League. Imprumutul brazilianului la Bayern ar fi expirat la finalul lunii iunie.

Dupa ce se va incheia acest sezon, Coutinho se va intoarce la Barcelona, echipa cu care mai are contract pana in 2023. Catalanii sunt in cautarea unei noi echipe pentru fostul jucator al lui Inter si Liverpool, care este cotat in prezent la 56 de milioane de euro.