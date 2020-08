Teapa COLOSALA pentru Barcelona! Trebuie sa mai scoata MILIOANE din conturi daca brazilianul Coutinho ia Champions League cu Bayern! Cat trebuie sa-i dea lui Liverpool

Barcelona a fost eliminata din Liga Campionilor la capatul unei partide in care nu a avut nicio sansa in fata lui Bayern.

Campioana Germaniei a inscris de 8 ori in poarta lui Ter Stegen, iar doua dintre goluri au fost semnate de Coutinho, fotbalist imprumutat de catalani in Bundesliga.

Bayern pare de neoprit pe drumul spre trofeul Champions League, iar daca bavarezii se vor impune in finala, Barcelona va mai suferi inca un pic dupa marea dezamagire de vineri seara.

Asta pentru ca in contractul brazilianului este stipulat ca, daca acesta reuseste sa castige Liga Campionilor, clubul blaugrana trebuie sa mai scoata din buzunare 5 milioane de euro, bani care vor ajunge la Liverpool.

Coutinho a ajuns la Barcelona in 2018 transferat din Premier League, iar jurnalistii de la Daily Mirror au adus acum in atentie aceasta clauza care s-ar putea activa pe 22 august, in cazul in care Bayern reuseste sa ajunga in finala si sa-si adjudece trofeul.

Ironia face ca aceasta clauza sa nu fie valabila decat in primele doua sezoane de la transferul lui Coutinho de la Liverpool la Barcelona, respectiv 2018/19 si 2019/20.

Bayern Munchen isi va afla adversara din semifinalele Champions League dupa meciul dintre Manchester City si Olympique Lyon.

In cealalta semifinala a competitiei se vor infrunta PSG si RB Leipzig.

