VALVERDE, GENTLEMAN PANA LA FINAL! Ce i-a cerut fostul antrenor al Barcelonei avocatului sau

Fostul antrenor al Barcelonei a luat o decizie in privinta banilor pe care trebuia sa ii primeasca de la club.

Valverde avea un contract semnat pana in luna iunie 2021, insa la negocierea finala, cand ambele cluburi au ajuns la comun acord, de reziliere. In seara dupa ce a vorbit cu presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, si a decis sa plece de la club, reprezentantul acestuia s-a intalnit cu oficialii Barcelonei, pentru rezilierea contractului.

Fostul antrenor a demonstrat intotdeauna o eleganta in caracter, chiar si in momentul in care a aflat ca etapa lui la Barcelona a ajuns la un final, dar si dupa, iar relatia lui a fost intotdeauna buna atat cu presedintele Bartomeu, cat si cu restul conducerii, Oscar Grau, Eric Abidal si Ramon Planes. Cu cei 3 din urma se consulta constant in legatura cu evolutia echipei.

Cu toate ca stia ca va fi demis cu zile inainte de a i se comunica formal din partea conducerii, Valverde nu a intins niciodata coarda. "Sunt un profesionist, faceti ceea ce trebuie sa faceti", a declarat acesta, conform Mundo Deportivo.

Valverde i-a ordonat agentului sa finalizeze contractul cu Barcelona in cel mai amiabil mod posibil, si le-a comunicat celor din club ca nu are pretentie sa primeasca restul de salariu pe care ar fi trebuit sa i-l plateasca, pana in iunie 2021.