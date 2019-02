Valverde a vorbit despre accidentarea lui Messi: "Daca fotbalistul nu iti spune asta, mai bine eviti sa-l folosesti" Intra starul argentinian in El Clasico din Cupa?

Lionel Messi s-a accidentat in meciul de campionat cu Valencia.

Nu se stie inca sigur daca Lionel Messi va intra sau nu pe teren in confruntarea Barcelona - Real Madrid din Copa del Rey.

Antrenorul catalanilor, Ernesto Valverde, a vorbit la conferinta de presa dinainte duelului de miercuri despre starea lui Lionel Messi.

"Nu l-am vazut pe Messi astazi, asa ca nu am un raspuns clar. Avem antrenament acum, vom vedea in ce situatie este. Cel mai important lucru e ca jucatorul sa vin la tine si sa spuna ca e pregatit. Daca fotbalistul nu se simte bine, nu iti spune asa, e clar ca nu e 100% si e mai bine sa eviti sa il folosesti. Asta nu inseamna ca Leo nu va juca maine. Vom vedea ce se intampla in seara asta si vom decide", a spus Valverde.

Lionel Messi s-a accidentat in meciul din campionat cu Valencia, dupa o ciocnire violenta cu Lattore. Acesta a suferit o contractura la coapsa si a resimtit dureri mari. Mai mult, el nu s-a antrenat nici luni cu echipa.

