Transfer BOMBA in Liga 1! A fost la un Campionat Mondial si s-a duelat cu Messi si Ronaldo in La Liga! Cu ce echipa semneaza!

Concordia Chiajna continua seria transferurilor rasunatoare.

Chiajna se lupta pentru evitarea retrogradarii, iar conducerea a decis sa faca mai multe tranferuri importante. Ilfovenii i-au adus la echipa pe fostul coleg al lui Bastian Schweinsteiger, Joao Meira, fostul fundas al CFR-ului, Andrei Radu si un jucator francez crescut de Nantes, Jules Iloki.

Oficialii clubului nu s-au oprit aici si au ajuns la un acord cu agentii fotbalistului Liassine Cadamuro, fost jucator la Real Sociedad in perioada 2011-2014, timp in care a fost coleg cu Antoine Griezmann. Cadamuro are 31 de ani si a evoluat ultima data la Olympique Nimes, in liga a doua franceza.

Internationalul algerian a avut parte de meciuri tari in Spania, meciul sau de debut in La Liga fiind chiar impotriva Barcelonei, pe 11 septembrie 2011. Mai mult, Cadamuro a fost selectionat in lotul Algeriei pentru Campionatul Mondial din 2014, editie la care Algeria a depasit faza grupelor.

Liassine Cadamuro va juca pentru Concordia Chiajna cel putin pana in vara acestui an.