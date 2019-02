MESSI AL SOMERILOR! FCSB vrea sa ia campionatul cu un portar care nu a aparat de aproape un an! A fost refuzat de ultimul loc din Bulgaria

A fost nevoie de un singur meci in 2019 pentru ca Becali sa isi schimbe atitudinea fata de echipa. Dupa 1-1 la Calarasi, el a anuntat ca ia fundasi si portar.

Balgradean a incasat un gol la Calarasi, in egalul 1-1 cu Dunarea, si l-a enervat pe Becali. Chiar daca reusita lui Mediop nu a venit pe fondul unei greseli flagrante a portarului, Balgradean a fost anuntat ca va fi inlocuit de "Messi al portarilor", tanarul Vlad.

Nici Vlad nu va sta, insa, prea mult intre buturi, pentru ca Latifundiarul din Pipera a anuntat ca e in discutii pentru aducerea unui nou goalkeeper la echipa.

Becali a incercat in aceasta iarna sa il aduca pe veteranul Razvan Plesca, dar Gazul nu a cedat si a transmis ca acesta va ajunge la FCSB abia in vara, cand isi va incheia contractul cu formatia medieseana.

Cum pista Plesca nu mai e valabila in acest moment, Becali s-a hotarat asupra lui Victor Rimniceanu, fost la Dinamo, Chiajna, Viitorul si Sepsi.

Nu a mai aparat din martie 2018 si n-a avut loc nici la ultima clasata din Bulgaria

Varianta aducerii lui Victor Rimniceanu la FCSB este una cel putin curioasa. In varsta de 29 de ani, deci nu tocmai la prima tinerete, Rimniceanu vine dupa o indelungata absenta. Ultimul sau meci oficial a fost bifat pe 17 martie 2018, pe cand juca la Sepsi OSK. El a bifat doar 6 partide in Liga I pentru formatia covasneana antrenata de Eugen Neagoe.

Pe de alta parte, in luna noiembrie, presa din Bulgaria nota ca Rimniceanu este aproape de Vereya, ultima clasata. Negocierile nu s-au mai finalizat, iar Rimniceanu a ramas "pe drumuri".

Rimniceanu si-a inceput cariera la Petrolul, apoi a mai jucat la Ramnicu Valcea, Gaz Metan CFR Craiova, Otopeni, Dinamo II, Chiajna, Viitorul si Sepsi.

6 meciuri a aparat Rimniceanu in 2018, in tricoul lui Sepsi. El a incasat 4 goluri de la Chiana, in doua partide, si Voluntari.