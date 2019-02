GHEATA DE AUR | Ce batalie! Messi, vanat de Mbappe si Ronaldo! Cum arata clasamentul bombardierilor din Europa

Leo Messi conduce din nou topul marcatorilor din Europa!

Messi si Ronaldo sunt din nou in fruntea marcatorilor din Europa. Ambii cu cate o dubla, ambii fara victorie in acest weekend. Intre ei se afla noua stea a fotbalului european, Mbappe, care a marcat 18 goluri in acest sezon.

Si Salah sau Cavani pot intra oricand in lupta pentru primele pozitii. Pe 5 se afla un jucator renascut la 35 de ani. Quagliarella retraieste a doua tinerete la Sampdoria in Serie A.

TOP GHEATA DE AUR 2019

Messi 21 goluri (42 puncte)

Mbappé 18 goluri (36 puncte)

Ronaldo 17 goluri (34 puncte)

Salah 16 goluri (32 puncte)

Cavani 16 goluri (32 puncte)

Quagliarella 16 goluri (32 puncte)

Pépé 16 goluri (32 puncte)

Liliu 31 goluri (31 puncte)

Zapata 15 goluri (30 puncte)

Aubameyang 15 goluri (30 puncte)

Luis Suárez 15 goluri (30 puncte)