ALERTA LA BARCA! Messi, in pericol sa rateze meciul de Cupa cu Real Madrid! Ce s-a intamplat cu starul argentinian

Barcelona a facut egal cu Valencia in ultimul meci La Liga, incheiat 2-2.

Ambele goluri ale catalanilor au fost marcate de Lionel Messi. Argentinianul a inscris prima data din penalty, in minutul 39, iar mai apoi a reusit sa trimita din nou mingea in poarta in minutul 64.

Totusi, vestile nu sunt deloc bune pentru Barca. Pe final de meci, Messi s-a ciocnit de un adversar, a avut dureri, si e in mare pericol sa rateze meciul de Cupa cu Real Madrid.

Potrivit Marca, argentinianul a suferit o contractura la muschiul aductor de la coapsa dreapta, iar evolutia lui in semifinala din Copa del Rey cu Real, care se disputa miercuri, e incerta.

Messi a facut pana acum diferenta in partidele jucate de Barcelona, atat in campionat, cat si in Cupa. Argentinianul are 21 de goluri marcate in acest sezon si 10 pase de gol.