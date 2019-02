Barcelona a facut anuntul in cazul accidentarii lui Messi! Ce se intampla cu starul catalanilor in meciul de Cupa cu Real Madrid

Lionel Messi s-a accidentat in meciul cu Valencia din campionat.

Intrarea in teren a lui Messi in meciul cu Real Madrid din semifinalele Copa del Rey a fost pusa sub semnul intrebarii dupa meciul din campionat cu Valencia.

Totusi, cei de la Barcelona au anuntat ca, desi starul argentinian nu s-a antrenat astazi, aceasta decizie a fost luata din motive de precautie. El va fi prezent la El Clasico din Cupa.

"Nu e nicio ingrijorare in privinta lui Messi", au transmis oficialii Barcei potrivit ziarului Sport.