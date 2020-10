Un fost campion mondial il sfatuieste pe Griezmann sa plece URGENT de la Barcelona: "Situatia este de-a dreptul critica"

Atacantul francez nu reuseste sa rezoneze in echipa Barcelonei, iar Ronald Koeman pare ca inca nu stie pe ce pozitie sa il foloseasca.

Griezmann nu a fost titular in El Clasico, iar in locul lui au jucat tineri precum Ansu Fati si Pedri. Campionul mondial si european cu Franta, Bixente Lizarazu, a vorbit despre situtia lui Antoine Griezmann de la Barca. El considera ca ar trebui sa plece cat mai repede de la club, deoarece a trecut aproape un sezon si jumatate si el tot nu a reusit sa se impuna.

"Griezmann e excelent. E un jucator foarte bun, iar la nationala Frantei e fantastic, dar nu e deloc asa si la Barcelona, iar asta este o mare problema. S-a dus la Barcelona cu visul de a juca alaturi de Lionel Messi, dar, din nefericire, nu exista o conexiune intre ei.

Nu isi poate gasi pozitia in teren, nu mai poate juca fotbal la Barcelona. E total lipsit de incredere. Sa nu ezite sa plece de la Barcelona, din moment ce nu isi poate gasi locul. Au trecut 18 luni, nu doar doua, iar situatia este de-a dreptul critica", a spus francezul pentru Telefoot.

In La Liga, atacantul francez a fost schimbat de fiecare data de Ronald Koeman, chiar daca el nu a utilizat mereu cele 5 schimbari. Griezmann are 5 meciuri pentru Barca in acest sezon, dar nu a reusit nimic notabil. Contractul sau cu gruparea blaugrana expira in iunie 2024.