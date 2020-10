TUNUL lui Vlad Dragomir i-a adus victoria Perugiei! Gol SUPERB pentru romanul crescut de Arsenal! Cum a marcat

In ciuda retrogradarii in Serie C, Vlad Dragomir a ramas la Perugia.

E unul dintre oamenii pe care se construieste echipa de promovare. Titular in 6 din cele 7 etape ale sezonului, mijlocasul de 21 de ani spera sa revina si in nationala de tineret a lui Mutu la meciul decisiv cu Danemarca din preliminariile Euro.

In ultima partida jucata in Italia, contra lui Vis Pesaro, Dragomir a marcat un super gol! Mijlocasul de 21 de ani, venit la Perugia de la Arsenal in 2018, a prins un sut de 'tunar' adevarat in minutul 84 al meciului. Dragomir l-a invins pe portarul advers cu o executie superba, prin care i-a adus Perugiei victoria si progresul pana pe locul 6 al clasamentului.

Dupa 7 etape, echipa antrenata de Fabio Caserta a strans 13 puncte si e la doar un punct de locul de promovare directa, ocupat acum de Padova.