Nici in El Clasico nu vezi asa ceva! Gol FABULOS in liga a 3-a din Romania! Ce a putut sa faca Virlan de la Rasnov

Liga a 3-a din Romania a avut parte de un weekend cu totul special!

In afara golului marcat de portarul Rat pentru Hunedoara impotriva Cugirului in minutul 8 al prelungirilor, Alex Virlan de la Olimpic Cetate Rasnov are si el motiv sa fie mandru de arhiva personala. Virlan a inscris un gol fantastic in meciul cu Astra 2, castigat clar de Rasnov cu 5-1 in weekend.

Virlan si-a facut superb o minge in careul advers, apoi l-a batut pe portar cu o executie cum n-ai vazut nici in ultimul El Clasico! :)