Cel mai sincer fotbalist din Liga 1! :)) Fostul stelist Matei, genial cand a explicat penalty-ul facut la Matan: "E mic, nu l-am vazut!" VIDEO

Gabi Matei a facut penalty-ul din care Viitorul a egalat-o pe FC Arges in prelungirile meciului de la Ovidiu.

Matei l-a lovit in fata pe Matan in minutul 90, iar arbitrul a indicat fara ezitari 11 metri. La aceeasi faza, Gabi Matei a fost eliminat. Invitat sa explice faza, fotbalistul n-a incercat sa se ascunda si a fost cat se poate de sincer.



"Nu l-am vazut. Nu m-am informat si nu l-am vazut. Fiind foarte mic, nu l-am vazut. Am vrut sa plec, sa sar la cap si nu l-am vazut. Cred ca l-am lovit, s-a simtit contact. Da, e corecta decizia arbitrului", a spus Matei la Digisport.

AICI FAZA PENALTY-ului:

Pitestenii au fost nemultumiti de rezultat. Matei crede ca Argesul ar fi meritat sa castige: "Noi am stat foarte bine in teren, am jucat pe contraatac, am facut ce ne-a zis antrenorul. Am avut si 2-3 atacuri bune, am facut ce-am putut. Nu stiu daca am fost echipa mai buna. Viitorul a condus jocul, dar cred ca am fi meritat victoria. Noi speram si muncim in fiecare zi ca sa iesim din partea de jos a clasamentului."