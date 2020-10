FCSB - Hermannstadt, LIVE TEXT, de la 21:00 | Ros-albastrii se pot apropia la 3 puncte de lider! Echipe probabile

Urmarim si comentam impreuna FCSB - Hermannstadt pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

FCSB - Hermannstadt este meciul care incheie runda a 8-a a Ligii 1. Cu o victorie, ros-albastrii au sansa de a se apropia la doar 3 puncte de liderul Universitatea Craiova (21 p) si de o egala pe campioana CFR Cluj (18 p).

FCSB vine dupa doua victorii consecutive in campionat, dupa ce s-a impus in derby-ul cu Dinamo, scor 3-2, si a castigat in deplasare la Clinceni, scor 2-0. Ros-albastrii au reusit sa se impuna in toate partidele jucate acasa in acest debut de sezon.

De partea cealalta, Hermannstadt vine dupa doua remize, scor 1-1 cu Gaz Metan si UTA Arad.

In intalnirile directe, sibienii au reusit o singura data sa invinga FCSB. Se intampla in 2018, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, cand Hermannstadt castiga cu 3-0. Toate celelalte 5 partide jucate intre cele doua echipe au fost castigate de FCSB

"Intalnim o echipa buna, care a pierdut un singur meci, exact ca si Clinceni. E o echipa cu organizare defensiva foarte buna, care sta bine in teren, noi trebuie sa fim foarte atenti si sa gasim mijloace de a desface apararea adversa. Noi trebuie sa fim cat mai atenti si sa incercam sa inscriem cat mai mult posibil

Au cativa jucatori buni si se vede in exprimarea echipei.

In afara problemelor mai vechi, nu avem ceva nouati in acest sens, ma bucura. Doar Darius Olaru, care inca este suspendat, in rest, avem tot lotul la dispozitie.

E important pentru noi sa ne apropiem de lider, vad un campionat echilibrat, bun si cu cateva surprize. Sper ca noi sa nu avem parte de surprize neplacute si a castigam meciurile.

CFR are un stil de joc bine pus la punct, un lot numeros si valoros, nu cred ca va fi o problema pentru ei sa gestioneze situatia cu meciurile din Europa League", a declarat Toni Petrea, antrenorul FCSB-ului, la conferinta de presa.

Echipe probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Vina, Popescu, Morutan - Man, Bus, Tanase

Antrenor: Toni Petrea

Hermannstadt: Cristiano - Belu, Viera, Stoica, Oprut - Dalbea, Pires - Caiado, Santean, Santos - Fortes

Antrenor: Ruben Albes

