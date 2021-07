Schimbul verii in fotbalul mondial prinde contur! Griezmann si Saul, incantati de posibila afacere, anunta presa din Spania

Cei doi fotbalisti ar putea face rocada in viitorul apropiat.

Barcelona cauta o solutie sa poata obtine ceva semnificativ in schimbul lui Griezmann, avand in vedere ca i-a platit lui Atletio Madrid 130 de milioane de euro, iar acum nu poate obtine nici jumatate din aceasta suma pentru fotbalistul francez.

In presa s-a vorbit despre interesul comun pe care Atletico si Barcelona il au in privinta unui schimb Griezmann - Saul, ambii fotbalisti fiind si ei dornici sa schimbe echipa, dorinta imparasita si de conducerile celor doua formatii care s-au luptat la titlu in La Liga in stagiunea precedente.

Conform Cope, atat Saul, cat si Griezmann si-au exprimat deja acordul pentru ca operatiunea sa mearga mai departe, insa acum totul ramane la mana presedintilor celor doua formatii, care trebuie sa gaseasca solutia pentru ca schimbul sa fie perfectat cat mai repede.



Aceeasi sursa precizeaza ca jucatorul francez se afla in vacanta in Ibiza cu Koke, unul dintre jucatorii celor de la Atletico Madrid. Asta inseamna ca Antoine Griezmann si-a anuntat deja fostii sai colegi de la Atletico de revenirea sa.