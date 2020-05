Un fost castigator al Balonului de Aur a dat verdictul: "Real Madrid are nevoie de un jucator precum Mbappe"

Kylian Mbappe este tot mai aproape de o mutare fabuloasa pe Santiago Bernabeu.

Fostul castigator al Cupei Mondiale, Fabio Cannavaro sustine ca Real Madrid are nevoie de tanarul francez in acest moment, dar nu va fi usor sa il transfere de la PSG.

"Real Madrid are nevoie de un jucator precum Mbappé, el poate merge pe urmele lui Cristiano Ronaldo. Dar nu trebuie sa uitam ca PSG nu are nevoie de bani si va incerca sa faca orice pentru a castiga Liga Campionilor", a declarat italianul pentru AS.

"Il cunosc pe presedintele lor, stiu ca ca va face orice depinde de el pentru ca a-l pastra in continuare de Mbappe la Paris". a spus Canavaro.

Oficialii francezi sunt gata sa ii faca toate poftele jucatorului in varsta de 21 de ani. Actuala intelegere cu PSG expira in 2022, iar parizienii sunt gata sa ii ofere un nou contract, in urma caruia starul din nationala Frantei ar castiga 36 de milioane de euro pe sezon.

