Cât pe-aci să despice bara în două! Lewandowski a zguduit stâlpul porții cu șutul ăsta

Catalanii au început în forță finala Supercupei Spaniei. În cazul unei victorii, FC Barcelona își va adjudeca primul trofeu major din era Xavi antrenor și primul după Cupa Spaniei din sezonul 2020/21.

În minutul 13 al partidei cu gruparea blanco, catalanii au țâșnit spre poarta lui Courtois, iar mingea l-a găsit pe Robert Lewandowski într-o poziție extrem de favorabilă, la marginea careului.

Polonezul nici nu a stat pe gânduri și a tras puternic, însă Courtois a fost salvator și a respins mingea în bară, zguiduind stâlpul porții din dreapta sa. Balonul a sărit la Balde care a reluat cu șiretul, însă execuția a fost complet eșuată, trecând mult peste bara transversală.

Robert Lewandowski shot hit on goalpost. Gavi miss this second chance. #ElClasico #RMAFCB pic.twitter.com/qaurp1pWFv