E aproape gata! James Rodriguez se desparte de Real Madrid si merge la clubul la care fanii galactilor nu voiau sa il vada vreodata: "In proportie de 80% e al lor!"

James Rodriguez e foarte aproape sa plece de la Real Madrid.

Mijlocasul columbian al celor de la Real Madrid, James Rodriguez, e foarte aproape sa plece de la Real Madrid. Potrivit presei din Columbia, James Rodriguez ar urma sa continue la Madrid, insa la rivala Atletico.

Dupa doi ani petrecut la Bayern sub forma de imprumut, James a revenit pe Bernabeu, vara trecuta, insa a adunat doar 7 meciuri in actuala editie din La Liga. James Rodriguez va intra in aceasta vara in ultimul an de contract cu galacticii, iar Perez e hotarat sa il vanda.

"In proportie de 80%, James este jucatorul lui Atletico", anunta presa din Columbia, citata de AS.