Lui Erling Haaland i s-a gasit clubul PERFECT! Un fost antrenor de la Real Madrid nu vede viitorul atacantului norvegian pe Bernabeu

Desi s-a vorbit ca Erling Haaland este una din principalele tinte a lui Real Madrid, un fost antrenor al galacticilor are o alta destinatie pentru norvegian.

Erling Haaland, jucatorul Borussiei Dortmund si unul din jucartorii momentului din Europa, a atras privirile dupa evolutiile extraordinare pe care le-a avut si dupa ce a inceput sa doboare toate recordurile pentru nemti. A inscris mai multe goluri decat meciuri jucate de cand a venit si este o adevarata senzatie.

Se vorbeste mult de interesul lui Real Madrid pentru atacantul norvegian, insa Fabio Capello, fostul antrenor al galacticilor crede ca Haaland s-ar potrivi de minune la Liverpool, scrie Mundo Deportivo.

"E placut cand alte cluburi vorbesc despre tine, insa nu pot vorbi despre asta. Nu ma surprinde ca inscriu atatea goluri deoarece asta imi doream si pentru asta muncesc. Intr-o zi, sper sa fiu cel mai bun din lume.", a spus Haaland in urma cu ceva vreme.

Haaland este cotat la 72 de milioane de euro, dupa ce a reusit sa inscrie de 12 ori in primele 11 meciuri la Dortmund. Este unul din cei mai vanati jucatori de pe piata si se remarca prin modul in care stie sa apara in fata portii de fiecare data.

Imagini cu Haaland de cand juca la Salzburg: