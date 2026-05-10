Umilință totală pentru Real Madrid! Ce va face Barcelona dacă ia titlul în El Clasico

Partida Barcelona - Real Madrid, din runda 35 de La Liga, va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Barcelona are șanse mari să îi facă sezonul lui Real Madrid și mai negru, dacă va reuși să câștige titlul în El Clasico.

Real Madrid ar putea trăi o umilință pe Camp Nou

Echipa lui Hansi Flick are nevoie de cel puțin un egal în duelul direct cu Real Madrid pentru a deveni campioană matematic în La Liga. Astfel că, madrilenii pot întârzia sărbătoarea Barcelonei doar dacă se vor impune pe „Camp Nou”.

Fabrizio Romano, care citează Mundo Deportivo, informează că trofeul de campioană în Spania va fi adus pe „Camp Nou” pentru acest meci și nu se va mai aștepta până în ultima etapă.

Astfel că, Barcelona poate cuceri al 29-lea trofeu de campioană a Spaniei și să ridice cupa chiar fața celei mai mari rivale.

Catalanii au 17 victorii din tot atâtea meciuri, în La Liga, de când au revenit pe „Camp Nou”.