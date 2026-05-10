Potrivit Mundo Deportivo, problemele din echipa madrilenă au început la meciul tur cu Barcelona. Deși Real a câștigat atunci, distanțându-se la cinci puncte în clasament, Vinicius l-a sfidat pe antrenorul Xabi Alonso în momentul în care a fost înlocuit. Ulterior, fotbalistul a emis un comunicat de scuze în care l-a ignorat intenționat pe tehnicianul spaniol, discreditându-l astfel în fața întregului lot. Sursa iberică notează că, dacă fostul fundaș Gerard Pique ar folosi acum celebra sa expresie, „cu tine a început totul”, i s-ar adresa fără îndoială lui Vinicius.

Banderola pe braț și gesturi provocatoare pe Camp Nou

Duminică, pe Camp Nou, Vinicius a fost cel care a purtat banderola de căpitan. Cum Dani Carvajal și Fede Valverde au absentat, rolul ar fi trebuit să îi revină portarului Thibaut Courtois, teoretic al treilea căpitan, însă responsabilitatea i-a fost atribuită brazilianului, aflat pe a patra poziție în această ierarhie.

Spaniolii au mai notat că deși Vinicius a avut un moment de decență înainte de fluierul de start, când s-a dus la Hansi Flick pentru a-i transmite condoleanțe după decesul tatălui său, Vinicius a revenit rapid la atitudinea care îl caracterizează. Pe parcursul partidei, a provocat spectatorii catalani arătându-le numărul 15 din degete, o aluzie directă la trofeele Ligii Campionilor din vitrina clubului.

Indisciplină în lot și absența lui Mbappe

Situația instabilă de la Real Madrid nu se limitează doar la acțiunile brazilianului. Sursa citată amintește de un alt episod marcat de violență la antrenamente, avându-i ca protagoniști pe Aurelien Tchouameni și Fede Valverde.

Mai mult, echipa a suferit și din cauza absenței lui Kylian Mbappé la duelul de pe Camp Nou. Atacantul francez a renunțat la antrenamentul de sâmbătă cu cinci minute înainte de final și a plecat acasă, invocând o presupusă accidentare de ultim moment, gest descris drept o eschivare clară. Faptul că Vinicius a ajuns căpitan duminică, în timp ce un antrenor de calibrul lui Xabi Alonso nu se mai află pe bancă, reflectă cu exactitate realitatea actuală din clubul „blanco”.