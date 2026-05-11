Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor de la FCSB: ”Cu asta basta!”

Deocamdată, roș-albaștrii nu au un antrenor principal, însă mai au la dispoziție câteva zile pentru a ajunge la un acord cu un nou tehnician.

Gigi Becali nu se grăbește să numească un nou antrenor principal la FCSB. Patronul roș-albaștrilor este decis să ia din nou legătura cu Elias Charalambous pentru a-l convinge să stea pe banca roș-albaștrilor la meciurile de baraj. În cazul în care se va lovi din nou de un refuz, Becali susține că are alte câteva variante de antrenor.

Până atunci, însă, vrea să o vadă pe FCSB la treabă în ultimele meciuri rămase până la baraj, astfel încât să creioneze echipa de start pe care i-o va impune noului antrenor.

”O să vedem acuma. Mai sunt câteva zile și trebuie să punem antrenorul. O să iau legătura cu Charalambous, să vedem. Trebuie să punem antrenor. N-am ce să hotărăsc. Pun antrenor imediat, am 5-6 cereri, pun antrenor de pe o zi pe alta.

Vreau să văd echipa în astea două meciuri rămase. Vreau să văd eu niște formule, să știu formula, să nu mă bruieze nimeni. Să nu mă influențeze nimeni. Când o să vină antrenorul, să îi zic eu care e formula. Vreau să văd eu formula câștigătoare.

Eu o să fiu la baraje. O să îi zic echipa celui care va veni, indiferent că e Charalambous sau altul. Până pe 20 sau 21 mai putem să mai stăm așa. Îl sun pe Charalambous și cu asta basta!”, a spus Gigi Becali la Fanatik.