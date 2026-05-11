Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”

Patronul FCSB a vorbit despre situația finului său la Gaziantep, unde tehnicianul a înregistrat trei eșecuri consecutive și riscă să fie demis de conducerea clubului.

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB pentru a prelua formația Gaziantep, lăsând echipa roș-albastră în căutarea unui nou antrenor chiar înaintea barajului de Conference League. Aventura sa în campionatul Turciei a început însă cu stângul.

Tehnicianul român a suferit înfrângeri pe linie în primele sale trei meciuri pe banca noii echipe: 0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beșiktaș și 1-2 cu Goztepe. Din informațiile apărute în presa din Turcia, conducerea clubului a hotărât să îl demită pe Rădoi în cazul în care acesta va bifa cinci eșecuri consecutive.

Un parcurs dificil și presiunea demiterii

Întrebat dacă ia în calcul o revenire a tehnicianului la FCSB în situația în care va fi dat afară de la Gaziantep, Gigi Becali a subliniat că antrenorul nu va reuși să se impună în fotbalul turc, principalul motiv fiind orgoliul acestuia.

„Nu râd de finul meu. Voi nu îl cunoaşteţi bine pe Mirel. El mai greşeşte că are nişte mândrii, nişte orgolii, dar ca om este de calitate mare, are suflet de copil. Din cauza mândriei face nişte greşeli. Eu niciodată nu o să vorbesc şi nu o să mă bucur de răul lui. Nu vorbesc urât despre el! Mirel Rădoi are o comoară de inimă. El, din cauza mândriei, se iubeşte prea mult şi la orice chestie care l-ar afecta, imediat sare. Nu îi convine nimic. Munceşte de dimineaţa până seara, mi-a zis şi MM că nu a văzut aşa ceva. El nu va reuşi în Turcia”, a spus omul de afaceri, potrivit Fanatik.

Finanțatorul a punctat, de asemenea, că plecarea în grabă a antrenorului l-a lăsat într-o situație complicată la echipă.

„Deşi are suflet curat, el nu avea voie să îl lase pe nașul lui şi dacă primea 7 milioane (n.r. - de euro). Nu trebuia să îl intereseze, trebuia să stea până la final de sezon. El trebuia şi putea să mă scoată din necaz”, a transmis patronul FCSB.

