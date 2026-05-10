După SUV-uri accesibile și modele hibride, pasionații auto pot avea acum la un camper accesibil, pentru vacanțe și aventuri în aer liber. Recent, a apărut conceptul imaginar numit Dacia Sandman, o mașină-casă care, deși nu există oficial, a devenit virală pe internet.
Primele randări ale modelului au circulat online încă din urmă cu aproximativ șapte ani, fiind realizate de ilustratori și designeri auto inspirați de filosofia practică și low-cost a constructorului român. Conceptul a fost imaginat ca o alternativă mai accesibilă la camperele consacrate de pe piață.
Dacia Sandman, ”mașina-casă” pentru vacanțe și aventuri
În imaginile generate digital, Dacia Sandman apare ca o furgonetă transformată într-un adevărat mini-apartament pe roți. Conceptul include un pat dublu amplasat în partea din spate, obținut prin rabatarea scaunelor și montarea unei saltele speciale. De asemenea, mașina ar avea o copertină laterală extensibilă, care transformă spațiul exterior într-o mică zonă de relaxare, asemănătoare unui foișor mobil, iar ideea din spatele proiectului este de a oferi libertate de mișcare fără costurile mari asociate rulotelor clasice sau camperelor premium.
În plus, Dacia Sandman dispune și de panouri solare pe plafon. Acestea ar alimenta o baterie auxiliară și oferă independență energetică.
Dacia Sandman mai include:
- scaune față rotative;
- masă pliabilă pentru servirea mesei;
- geamuri fumurii pentru mai multă intimitate;
- conexiune la rețeaua electrică externă;
- spații inteligente pentru depozitare.
Toate aceste elemente ar transforma vehiculul într-o soluție practică pentru concedii lungi sau weekenduri petrecute în natură.
Filosofia low-cost a mărcii Dacia ar putea influența și modul de configurare al camperului. Potrivit scenariilor vehiculate, modelul ar putea fi oferit într-o versiune de bază, cu echipări minime, iar clienții ar putea adăuga opțional dotările dorite.
Printre accesoriile menționate în concept se numără:
- arzător cu butelie de gaz;
- frigider compact;
- toaletă portabilă;
- duș exterior;
- sistem de încălzire staționară.
Această abordare modulară ar permite păstrarea unui preț de pornire competitiv, unul dintre principalele avantaje ale brandului românesc.
În scenariul imaginat de publicațiile auto, Dacia Sandman ar putea utiliza noul sistem Hybrid-G 150 4x4, un propulsor mild-hybrid pe benzină și GPL. Acesta ar fi asociat unei cutii automate cu dublu ambreiaj și șase trepte, plus unui motor electric care să antreneze puntea spate.
Avantajele unei asemenea configurații ar fi importante:
- costuri reduse de alimentare datorită GPL-ului;
- autonomie mare pentru călătorii lungi;
- acces fără restricții în marile orașe europene datorită etichetei Eco.
Dacă ar deveni realitate, modelul ar putea avea un preț de pornire de aproximativ 40.000 de euro, mult sub multe dintre camper-ele existente pe piață.
Deocamdată, Dacia Sandman rămâne doar un concept virtual. Primele schițe au fost realizate de ilustratorul Ben Summerell-Youde pentru publicația AutoCar, pornind de la o generație mai veche a modelului Renault Trafic. Constructorul nu a confirmat niciodată existența unui proiect oficial.