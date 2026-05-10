După SUV-uri accesibile și modele hibride, pasionații auto pot avea acum la un camper accesibil, pentru vacanțe și aventuri în aer liber. Recent, a apărut conceptul imaginar numit Dacia Sandman, o mașină-casă care, deși nu există oficial, a devenit virală pe internet.

Primele randări ale modelului au circulat online încă din urmă cu aproximativ șapte ani, fiind realizate de ilustratori și designeri auto inspirați de filosofia practică și low-cost a constructorului român. Conceptul a fost imaginat ca o alternativă mai accesibilă la camperele consacrate de pe piață.

Dacia Sandman, ”mașina-casă” pentru vacanțe și aventuri

În imaginile generate digital, Dacia Sandman apare ca o furgonetă transformată într-un adevărat mini-apartament pe roți. Conceptul include un pat dublu amplasat în partea din spate, obținut prin rabatarea scaunelor și montarea unei saltele speciale. De asemenea, mașina ar avea o copertină laterală extensibilă, care transformă spațiul exterior într-o mică zonă de relaxare, asemănătoare unui foișor mobil, iar ideea din spatele proiectului este de a oferi libertate de mișcare fără costurile mari asociate rulotelor clasice sau camperelor premium.

În plus, Dacia Sandman dispune și de panouri solare pe plafon. Acestea ar alimenta o baterie auxiliară și oferă independență energetică.