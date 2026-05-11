Tehnicianul de 48 de ani este foarte aproape de o revenire în Giulești, unde ar urma să preia banca tehnică a Rapid București din sezonul viitor.

Pancu ar fi ajuns deja la un acord de principiu cu oficialii Rapidului, iar șansele ca Costel Gâlcă să continue în Giulești au scăzut considerabil după parcursul slab din play-off.

Neluțu Varga are trei variante pentru banca lui CFR Cluj după plecarea lui Daniel Pancu

În aceste condiții, Neluțu Varga a început deja să caute un înlocuitor pentru banca ardelenilor. Conform Fanatik, pe lista patronului CFR-ului se află trei nume importante: Toni Conceicao, Edi Iordănescu și Marius Șumudică.

Toți cei trei tehnicieni au mai antrenat-o pe CFR Cluj în trecut și cunosc foarte bine clubul din Gruia. În plus, atât Edi Iordănescu, cât și Toni Conceicao au cucerit titluri în SuperLiga alături de formația ardeleană.

Daniel Pancu, gata să renunțe la bani pentru Rapid

Mutarea lui Pancu în Giulești pare tot mai aproape. Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că antrenorul este dispus să renunțe la bonusul de 50.000 de euro pe care îl avea de încasat pentru calificarea în cupele europene.

„Nu își mai ia cei 50.000 de euro și va renunța și la trei salarii pentru a pleca la Rapid”, a explicat Giovanni Becali.

Mai mult, agentul susține că Pancu este atras de proiectul din Giulești, unde ar avea condiții superioare și stabilitate financiară.

La momentul redactării acestui articol, Rapid București ocupă locul 5 în play-off-ul SuperLigii, cu o singură victorie, o remiză și șase înfrângeri în grupa de campionat.