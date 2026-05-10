Rivalele Barcelona și Real Madrid se întâlnesc pe ”Camp Nou” duminică seară, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 35 din primul eșalon al Spaniei, La Liga.

Cu o diferență de 11 puncte înaintea meciului între Barcelona (locul 1) și Real Madrid (locul 2), echipa lui Hansi Flick are nevoie de un singur punct ca să fie încoronată matematic campioana Spaniei.

O veste bună, șapte proaste! Situație alarmantă înainte de Barcelona - Real Madrid

Zguduită de un conflict intern dezvăluit de presa spaniolă cu trei zile înainte de El Clasico (VEZI AICI), Real Madrid se bucură de o revenire pentru El Clasico: Thibaut Courtois va fi în lotul lui Alvaro Arbeloa.

Doar că vestea bună este estompată de șapte absențe. Kylian Mbappe, Fede Valverde (rănit după conflictul cu Aurelien Tchouameni), Arda Guler, Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo, Dani Carvajal și Dani Ceballos sunt indisponibili.

În timp ce infirmeria este plină la galactici, FC Barcelona are o singură problemă: Lamine Yamal este accidentat și nu va juca. E o probabilitate și cu Andreas Christensen să nu prindă lotul din cauza tot unei accidentări.

Barcelona vine după victoria în fața lui Osasuna din deplasare, scor 2-1, și se află pe primul loc în La Liga cu 88 de puncte. Catalanii se situează la 11 „lungimi” de rivala din Madrid, iar cu un egal în El Clasico, echipa lui Hansi Flick devine campioana Spaniei.

De cealaltă parte, Real Madrid vine după succesul din deplasare cu Espanyol, scor 2-0, și se află pe poziția a doua cu 77 de puncte. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în finala Supercupei Spaniei, iar atunci Barcelona a câștigat cu 3-2.