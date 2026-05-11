Gigi Becali râde de noua siglă a rivalilor de la Dinamo: ce animal le-a propus să folosească

Dinamo urmează să treacă printr-un proces de rebranding, iar de la 1 iulie 2026 echipa va avea o nouă emblemă. Prezentarea acesteia de către președintele Andrei Nicolescu a stârnit nemulțumiri în rândul fanilor, dar și reacții amuzate din partea rivalilor tradiționali.

Gigi Becali a comentat decizia rivalilor, considerând că noua grafică reprezintă o alegere complet greșită din punct de vedere semantic. Omul de afaceri i-a ironizat pe „câini”, sugerându-le să aleagă un animal domestic în locul „lupului” (câine, de fapt), pe care îl asociază cu viclenia și lipsa de curaj.

Părerea finanțatorului FCSB despre noul logo

„Noua siglă, ei au făcut din două capete unul singur. Au făcut o combinație mai urâtă. Adică bine, eu o spun din punct de vedere al semanticii. Ei au câini. Ce înseamnă câinii-lupi? Ghinion! Dacă erau lei, vulturi, erau altceva”, a spus finanțatorul roș-albaștrilor.